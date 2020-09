Maltempo e danni a Nuoro, gli interventi dei Vigili del fuoco

Gli interventi dei Vigili del fuoco.

Giornata intensa per i Vigili del Fuoco che hanno compiuto 25 interventi anche nella giornata oggi dovuti al maltempo nella provincia di Nuoro. Numerose le richieste di soccorso provenienti dai vari centri della provincia alle quali gli uomini del 115 hanno dovuto far fronte.

Alle ore 8 una squadra è intervenuta in Via Don Sturzo a Nuoro a seguito di un incendio che ha interessato una cabina di trasformazione e distribuzione Enel. L’intervento dei Vigili, congiuntamente agli operatori dell’ente gestore, è valso alla messa in sicurezza dell’impianto. Analoghi interventi hanno interessato elementi costituenti l’impianto elettrico cittadino, questi si sono registrati a Tertenia, Triei, e ancora a Nuoro su pali elettrici di illuminazione.

La squadra di Macomer è intervenuta presso la scuola in Via Montale per la rimozione della guaina di impermeabilizzazione del solaio del plesso scolastico divelta dalle forti raffiche di vento che hanno imperversato sulla zona. La stessa squadra che opera a Macomer è intervenuta in via Crispi a seguito di un incendio abitazione.

Le fiamme hanno interessato il contattore elettrico dello stabile. Il rapido intervento dei soccorsi ha scongiurato la propagazione delle fiamme all’abitazione. A titolo precauzionale gli occupanti sono stati fatti evacuare fino al completamento delle operazioni di spegnimento e bonifica. Incendio pannelli fotovoltaici in località “Tucci” presso il comune di Lanusei. Anche in questo caso l’intervento dei Vigili ha scongiurato la propagazione allo stabile

(Visited 157 times, 157 visits today)