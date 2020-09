Esce di strada con l’auto e si ribalta: intervengono i Vigili del Fuoco

L’incidente sulla statale 389,

Un’altro incidente in provincia di Nuoro dopo i due che si sono verificati questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, impegnati in molti interventi a causa del maltempo.

L’indicente stradale è avvenuto sulla statale 389 al chilometro 34, tra Fonni e Talana. Per cause ancora da accertare, forse anche in questo caso dovute al maltempo, il conducente ha perso il controllo della sua auto uscendo di strada e ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare le operazioni di soccorso. Fortunatamente il conducente dell’auto ha riportato solo qualche lieve ferita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per eseguire i rilievi ed accertare le cause dell’incidente.

