Maltempo in Gallura, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco

20 Gennaio 2026

di Pietro Serra

Gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Gallura.

Prosegue l’emergenza maltempo in Gallura, dove le condizioni meteorologiche avverse continuano a creare disagi e difficoltà alla popolazione e alle infrastrutture. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari, impegnati ormai da oltre 24 ore, hanno già effettuato più di 100 interventi, concentrandosi sulle aree maggiormente colpite dalle piogge intense e dalle raffiche di vento che hanno provocato cadute di alberi, allagamenti e danni a edifici e strutture pubbliche.

La zona più critica rimane quella nella zona di Olbia, dove il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente potenziato per garantire risposte rapide alle numerose richieste di aiuto. Particolare attenzione viene rivolta al monitoraggio dei canali e dei corsi d’acqua nei dintorni della città, considerati punti sensibili in caso di accumuli di pioggia e possibili esondazioni.

La Protezione Civile tiene alta la vigilanza, coordinando le operazioni di soccorso e fornendo aggiornamenti costanti sui rischi legati al maltempo. La popolazione è stata invitata a prestare attenzione, limitare gli spostamenti non necessari e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo. Gli interventi proseguiranno fino al ritorno a condizioni meteorologiche più stabili, mentre il personale dei vigili del fuoco rimane operativo per garantire assistenza in tutte le aree colpite.

