Non solo maltempo, registrato un terremoto al largo della Gallura

Registrato un terremoto al largo della Gallura.

Un terremoto di magnitudo 3,6 della scala Richter è stato registrato al largo di Olbia, mentre la Gallura è interessata da una intensa fase di maltempo. La scossa, rilevata dagli strumenti di monitoraggio, ha avuto come epicentro il mar Tirreno e si è originata a una profondità di circa 10 chilometri, come indicato dal Centro Sismico Euromediterraneo (Csem).

Il terremoto si inserisce in un contesto già complesso dal punto di vista meteorologico, con condizioni avverse che stanno interessando ampie porzioni del nord-est della Sardegna. Piogge insistenti e forti raffiche di vento continuano infatti a causare disagi e danni, richiedendo un impegno costante da parte delle strutture di emergenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui