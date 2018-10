La Gallura conta i danni del maltempo.

L’ondata di maltempo che ha colpito l’alta Gallura ha fatto numerosi e ingenti danni. Pioggia battente, vento forte di burrasca e numerose grandinate hanno interessato quasi tutta la giornata di ieri. Le zone più colpite, in cui sono stati maggiori gli interventi, è la zona di Tempio, Luras e Luogosanto. Disagi nelle strade, soprattutto a Luras dove un imponente autoarticolato è stato rovesciato dalle raffiche del forte vento e della tromba d’aria. Il vento ha spazzato con una forza devastante la copertura dello stadio Limbara di Luras. Fortunatamente non era presente nessuno in quel momento.

Si contano i danni a diverse auto, a cinque abitazioni dove il forte vento ha divelto persiane mattoni e tetti, alberi secolari staccati dal suolo. Tre i fabbricati danneggiati dell’ecocentro comunale. Molta paura in un ristorante di Tempio dove è caduto un grosso pino sul locale. Nessun ferito ma tanta paura. Divelti alberi, tegole per strada, polvere, foglie e pezzi di rami in mezzo alle strade di tutta la Gallura. Si parla di danni per centinaia di migliaia di euro.

