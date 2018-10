Cancellate due spiagge in Sardegna.

L’ultima ondata di maltempo di ieri, con precipitazioni rincarate dal forte vento, ha messo in ginocchio la spiaggia di Porto Pozzo a Santa Teresa di Gallura, che quasi non esiste più. La forza del mare e del vento ha avuto la meglio portando l’acqua ben oltre nella spiaggia. Non solo in Gallura ma anche al sud dell’Isola una potente mareggiata ha risucchiato il Poetto. Ogni anno, un po’ prima o un po’ dopo, al sud o al nord dell’Isola, il forte maltempo si porta via una porzione di costa.

