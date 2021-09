Il maltempo ha creato disagi anche a Olbia.

Disagi anche a Olbia per la forte pioggia che dalla notte si è abbattuta sulla città, allagando alcune strade e creando problemi alla circolazione. Le situazioni più difficili si registrano nel sottopasso di via Escrivà, che risulta allagato e chiuso al transito dei veicoli. Allagamenti anche in via Amba Alagi e in alcune traverse di via Aldo Moro.

L’attenzione resta massima in tutta la Gallura, dove per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un’allerta meteo per rischio idrogeologico a causa delle precipitazioni e dei forti temporali. Per la giornata di domani invece è previsto un generale miglioramento, con possibili piogge ma di minor intensità.

