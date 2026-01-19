Un’esondazione tra Alà dei Sardi e Buddusò, chiusa la Statale 389

In serata si aggrava la situazione del maltempo, per un’esondazione e una frana chiuse due strade tra Buddusò e Alà dei Sardi. Il sindaco di Buddusò, Massimo Satta, annuncia la chiusura della Statale 389 per un’esondazione nel tratto tra Alà dei Sardi e Buddusò. “Si invita la cittadinanza a utilizzare percorsi alternativi – scrive – e si raccomanda la massima prudenza”.

Sempre nel territorio di Alà dei Sardi si registrano altri problemi e un’altra strada chiusa al traffico. Il Comune annuncia “la chiusura della Strada Provinciale SP 95, in direzione Torpè, al chilometro 16, a causa di una frana. Si invita la cittadinanza a non percorrere i tratti interessati e a utilizzare percorsi alternativi, prestando la massima attenzione”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui