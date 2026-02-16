Il maltempo si riaffaccia in Gallura, cosa dicono le previsioni meteo

Ritorna il maltempo e scatta l’allerta meteo in Gallura.

Il maestrale torna a soffiare con forza sulla Gallura e torna l’allerta maltempo. La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalla mezzanotte fino alle 21 di oggi, martedì 17 febbraio, invitando alla massima prudenza soprattutto nelle aree costiere e nei centri maggiormente esposti alle raffiche.

L’analisi meteorologica della Protezione Civile.

“A partire dalle prime ore e fino alla tarda serata di martedì 17 febbraio, forti venti di maestrale soffieranno sulla Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca più probabili durante la prima parte della giornata. L’attenuazione della ventilazione è attesa dal pomeriggio, con venti che comunque rimarranno forti fino alla tarda serata. Le coste occidentali e settentrionali dell’isola saranno interessate da una mareggiata da nord-ovest, il cui picco è atteso per la mattina di martedì con altezze d’onda significativa superiori a 4 metri e periodi medi superiori a 7 secondi“, fa sapere la Protezione Civile.

Le raffiche, che nelle ore centrali potrebbero raggiungere intensità elevate, interesseranno in particolare i litorali occidentali e settentrionali della Sardegna, dove si prevede un deciso aumento del moto ondoso. Le onde, secondo le stime, potranno superare i quattro metri di altezza significativa, con mare agitato e condizioni difficili per la navigazione e le attività all’aperto lungo la costa.

Le misure precauzionali adottate a Olbia.

A Olbia il sindaco Settimo Nizzi ha disposto in via precauzionale la chiusura del Parco Fausto Noce già dalla serata di ieri e per l’intera giornata odierna. Stop anche all’accesso ai cimiteri cittadini e a quelli delle frazioni. Il primo cittadino ha spiegato che il provvedimento si rende necessario per tutelare l’incolumità pubblica, alla luce delle forti raffiche annunciate.

Sul fronte delle previsioni, i meteorologi di 3bMeteo delineano un quadro caratterizzato da cieli in prevalenza poco nuvolosi per tutta la giornata e assenza di precipitazioni: “A Olbia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14 gradi, la minima di 12 gradi. I venti saranno al mattino molto forti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio molto forti e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso”.

