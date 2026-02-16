Forte vento in Gallura, scattano le chiusure a Olbia e nei paesi

Scatta il piano di sicurezza a Olbia e Gallura a causa del forte vento.

La Gallura è ancora nella morsa dei venti di burrasca. Un forte gradiente barico sul Mediterraneo occidentale sta per scatenare correnti intense da Nord-Ovest sulla Sardegna, portando la Protezione Civile regionale a emettere un avviso di condizioni meteo avverse. A Olbia, l’amministrazione corre ai ripari chiudendo parchi e aree cimiteriali fino a mercoledì, mentre nei centri vicini come Telti si temono blackout elettrici a causa della forza del vento

LEGGI ANCHE: Il maltempo flagella la Gallura: Martedì grasso con burrasca e mareggiate

Chiusi parco e cimiteri a Olbia.

A causa della prolungata fase di maltempo, il Comune di Olbia ha firmato due ordinanze necessarie per la sicurezza pubblica. Per martedì 17 febbraio, tutti i cimiteri del comune resteranno chiusi. Sono inoltre sospese tutte le attività cimiteriali. Per il cimitero di Su Lizzu l’accesso sarà consentito esclusivamente al personale necessario a garantire i servizi essenziali, in condizioni di massima sicurezza.

Anche domani, è stata disposta la chiusura immediata del parco urbano “Fausto Noce”, che resterà chiuso da oggi, lunedì 16 febbraio, e per l’intera giornata di domani, martedì 17 febbraio.La chiusura riguarda tutti i fruitori, occasionali e abituali, nonché il personale che opera all’interno del parco. La riapertura è prevista per mercoledì 18 febbraio, salvo proroghe qualora le condizioni meteo avverse dovessero persistere.

Chiusure nei paesi.

Anche negli altri paesi sono in corso chiusure a causa del forte vento. A Telti, ad esempio, a causa dell’allerta per la burrasca emessa dalla Protezione civile martedì 17 febbraio, l’amministrazione comunale ha chiuso il cimitero, gli impianti sportivi, parchi giochi e aree verdi. A causa della forza del vento, potrebbero verificarsi interruzioni temporanee dell’erogazione di energia elettrica. Si consiglia di tenere carichi i dispositivi mobili e di avere a disposizione sistemi di illuminazione di emergenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui