Le previsioni meteo per domani.

A partire dalle prime ore di domani e per le successive 21 ore si prevedono sulla Gallura precipitazioni diffuse. Non mancheranno le mareggiate sulle coste più esposte, così come il rischio di forti folate di vento.

È il bollettino meteo emesso dalla Protezione civile regionale, che ha alzato l’allerta a gialla per la giornata di domani. Insomma, le scuole non chiuderanno, come deciso in diverse parti d’Italia, ma a Olbia e in Gallura tornerà il maltempo.

Pioggia, vento e mareggiate dovrebbero durare fino a domenica, quando dovrebbe essere concessa una tregua, ma di un solo giorno. Pertanto, la Protezione civile monitorerà la situazione con il passare delle ore.

(Visited 75 times, 75 visits today)