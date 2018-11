Maltempo su Olbia e tutta la Gallura.

Prosegue il susseguirsi di temporali su Olbia e la Gallura. Le previsioni meteo sono improntate verso un nuovo peggioramento soprattutto per il pomeriggio di oggi 4 novembre, quando su alcune aree si potrebbero abbattere temporali e piogge di fortissima intensità.

La Protezione civile regionale ha diffuso il preallarme di livello arancione, criticità moderata, per rischio idrogeologico per tutta la giornata di oggi. Il bollettino emesso è arancione per Olbia e tutta la Gallura.

La notte è passata tra forti rovesci d’acqua, tuoni e fulmini. Ma a Olbia non si registrano danni. Mentre una tromba d’aria si è abbattuta, ieri sera, verso le 20, alla periferia di Budoni. I danni maggiori sono stati riscontrati al distributore di carburanti Eni, che si trova sulla statale 131.

La giornata di oggi proseguirà quindi con un cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse e temporali. Le temperature saranno stazionarie. I venti inizialmente saranno deboli variabili tendenti al rinforzo nel pomeriggio. Eventuali estensioni o cambiamenti di criticità da parte della Protezione civile Sardegna saranno comunicati e valutati nella giornata di oggi.

