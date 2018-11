Intensa pioggia a San Teodoro, la chiesa si allaga nuovamente

Intensa pioggia su San Teodoro.

Un’intensa pioggia, accompagnata da fulmini, si è abbattuta su San Teodoro ieri notte e anche questa mattina. La chiesa al centro del paese è stata nuovamente colpita e una parte si è allagata comprese le stanze e la sacrestia. Il parroco Don Alessandro Cossu ringrazia tramite i social le persone che nei giorni scorsi gli hanno donato i sacchi per bloccare l’acqua e così quei sacchi sono stati di grande aiuto. Ma San Teodoro in pochi minuti è stata completamente raggiunta da una forte ondata di maltempo e non è la prima volta che accade una situazione di tale gravità. Adesso non piove, sono stati 10 minuti di pioggia fortissima. Sono previsti in zona forti acquazzoni nel pomeriggio e non si escludono fulmini e forti raffiche di vento.

(Visited 117 times, 117 visits today)