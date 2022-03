Lascia il neonato sotto il sole mentre chiede l’elemosina a Olbia, madre condannata a 3 anni

Condannata la mamma rom di Olbia.

Aveva lasciato suo figlio neonato sotto il sole in piena estate, ignorando le sue continue richieste di aiuto. Per una mamma rom di Olbia, Majrima Ahmetovic, arriva la condanna di 3 anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti del bimbo.

I fatti risalgono al luglio 2015 quando la 32enne stava mendicando in strada con il figlio appena nato, nonostante le temperature alte. L’accusa ha sostenuto che la nomade aveva lasciato strillare il bambino per impietosire i passanti e lasciarle del denaro. La donna era stata quindi denunciata e, nei giorni scorsi, è arrivata la condanna.

Il pm Gianmarco Vargiu aveva chiesto una condanna più morbida per maltrattamenti, ovvero 2 anni di reclusione, ma il giudice, assolvendola dal reato di accattonaggio, l’ha condannata a una pena maggiore rispetto a quella chiesta dall’accusa.