Manca il pediatra: in 5 comuni di Nuoro i bambini non possono tornare a scuola

Senza certificato medico i bambini non possono rientrare a scuola.

Situazione difficile, soprattutto con l’emergenza sanitaria e la riapertura delle scuole, per 5 paesi del nuorese dove da gennaio manca il pediatra.

Come riporta l’Ansa sono quasi 7mila le persone tra Belvì, Gadoni, Aritzo, Desulo e Meana Sardo in questa situazione con circa 500 bambini senza assistenza. Disagio che rischia di lasciarli anche a casa da scuola visto che per il rientro in classe serve un certificato medico.

Una situazione alla quale si sta cercando di porre rimedio con un supplente per l’immediato in attesa del bando della Regione per un nuovo pediatra.

