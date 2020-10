Pericolo animali vaganti sulle strade: i controlli dei carabinieri

Due le multe.

Nel corso della giornata di ieri, nell’ambito di un servizio a largo raggio predisposto per il controllo della circolazione stradale, i carabinieri della Compagnia di Jerzu hanno effettuato numerosi posti di controllo nei comuni di Tertenia, Perdasdefogu e Ulassai finalizzati, tra l’altro, a contrastare il fenomeno degli animali “vaganti” su strada che interessa da tempo il territorio della provincia di Nuoro.

La presenza di vaste aree devolute al pascolo degli animali nelle immediate adiacenze delle principali strade della provincia, infatti, comporta una presenza sempre maggiore di bovini, equini e ovini lungo le carreggiate, con conseguenti gravi disagi per la circolazione ma soprattutto per l’incolumità degli utenti delle strade. Al termine dell’attività sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di 1.024 euro.

