Un cliente va via dal ristorante senza pagare.

Una situazione imbarazzante si è verificata domenica sera in un locale di Arzachena, dove un cliente è fuggito senza pagare il conto, lasciando il personale del ristorante indignato.

Il fatto è stato reso noto dalla proprietaria del locale, che ha deciso di rivolgersi direttamente al cliente sconosciuto attraverso un messaggio pubblico. “A te che sei andato via senza pagare il conto, vorrei dire che Arzachena e Porto Cervo, dove hai detto che lavori, non sono così grandi. Prima o poi ti vedrò in giro”, ha scritto la titolare, manifestando la sua intenzione di recuperare quanto dovuto.

Secondo le parole della proprietaria, il cliente in questione ha trascorso ben 40 minuti in videochiamata al tavolo, ad altissima voce, disturbando gli altri clienti. Quando è uscito per continuare la chiamata e ha richiesto un caffè e degli amari, la situazione è diventata ancora più surreale. Così, nel momento in cui il personale ha comunicato al cliente che stavano per chiudere, il cliente ha assicurato di aver bisogno di tornare in macchina per prendere la carta di credito, ma non è mai più ritornato.

La proprietaria del locale ha espresso il proprio sgomento per l’accaduto, affermando di essersi fidata del cliente poiché non era la prima volta che frequentava il locale. “Pensa che stupida”, ha concluso la titolare, visibilmente amareggiata dalla situazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui