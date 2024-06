“Dopo di noi”, via libera al progetto per disabili a La Maddalena

Il progetto per disabili a La Maddalena.

Il progetto “Dopo di Noi” non è più un sogno, l’amministrazione di La Maddalena approva il progetto definitivo con tanto di nulla osta della soprintendenza. Obiettivo ambizioso che le famiglie hanno dichiarato di: “aspettare da quasi venti anni”. L’ex cooperativa Caprera di Moneta continuerà la sua funzione sociale e sarà destinata ai ragazzi fragili.

La finalità è una delle più nobili, prevista anche dall’ordinamento italiano, ovvero quella di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendogli di continuare a vivere, anche quando i genitori non potranno più occuparsi di loro, in contesti il più possibile simili alla casa familiare. Per anni uno dei problemi è stato reperire spazi idonei, ma grazie all’ottenimento dell’immobile (ex cooperativa di Moneta), dalla Regione Sardegna, grazie ad un accordo concluso fra l’ex assessore Regionale agli Enti Locali Aldo Salaris ed il sindaco Fabio Lai, è stato possibile procedere con la realizzazione del progetto.

Presso i locali ex Ilva, il sindaco e l’assessore ai servizi sociali Adriano Greco, hanno reso noto che il progetto definitivo ha già ottenuto tutti i pareri positivi, anche quello della soprintendenza e che i fondi per l’intervento sono già in cassa e vincolati a bilancio. L’ultimo passaggio è dunque solo quello del progetto esecutivo, ultimo passaggio burocratico per realizzare questo sogno.

“Non ci sembra ancora vero – afferma Lia Salvi dell’associazione ‘Insieme per il Domani’ – è un progetto che aspettiamo da più di diciotto anni. Abbiamo sempre ricevuto tante promesse accompagnate da belle parole, ma alla fine non si è mai visto nulla. Apprendere che siamo già in una fase così avanzata ci riempie il cuore di gioia e di tanta speranza. È stato bello e gratificante essere stati coinvolti direttamente in questo progetto sin dal momento dell’acquisizione dell’immobile da parte dell’amministrazione e, soprattutto, nelle fasi della progettazione che ci ha permesso di portare sul tavolo le nostre esigenze. È stato un segno di vicinanza non di poco conto”.

