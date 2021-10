Il bilancio della Guardia costiera di la Maddalena.

Si è da poco conclusa l’operazione “Mare Sicuro 2021” volta ad incrementare, nel periodo estivo, le attività di vigilanza e controllo lungo la costa, con lo scopo di sensibilizzare i fruitori del mare ad un uso sicuro e corretto. In particolare, il focus della campagna è stato quello di promuovere la “cultura del mare”, mediante l’approntamento di una efficace azione per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino e costiero. Per l’attività la Guardia Costiera di La Maddalena ha impiegato 45 militari, 8 unità navali di cui due alturiere, due costiere e quattro litoranee, 6 mezzi terrestri.

La campagna si è svolta in due fasi distinte. Prima una una preparatoria, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini, attraverso gli Enti Locali, le Associazioni di Categoria e le Associazioni di Volontariato al corretto uso delle spiagge, degli specchi acquei e delle unità da diporto. Successivamente una operativa, nella quale sono stati posti in essere i controlli con il dispiegamento di pattuglie terrestri ed unità navali ed effettuando, quando necessario, attività congiunte terra – mare, al fine di garantire una corretta e consapevole fruizione del mare da parte dell’utenza ed assicurare in ogni momento un pronto intervento in caso di emergenza.

Complice la pandemia, si è assistito questa estate ad un notevole incremento delle presenze sul territorio e del traffico navale in tutto l’Arcipelago di La Maddalena. Il Servizio svolto dagli uomini e dalle donne della Capitaneria di Porto di La Maddalena, dell’Ufficio Locale Marittimo di Palau e della Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa di Gallura, ha portato notevoli risultati e, allo stesso tempo, si è registrata la diminuzione degli incidenti in mare, a conferma che l’attività operativa, unita a quella di informazione e prevenzione, gioca un ruolo importante per la sicurezza in mare.

Il bilancio dell’operazione Mare sicuro.

Al termine dell’operazione Mare Sicuro, sono state 7 le unità navali soccorse per avarie al motore, per incaglio o per le avverse condizioni meteorologiche, mentre 45 sono state le persone soccorse in mare.

I verbali amministrativi elevati sono stati 474 per un totale di oltre 500mila euro, per violazioni dell’Ordinanza di Sicurezza balneare, del Codice della Nautica da diporto, della disciplina della pesca ricreativa e sportiva; ancora per violazioni delle norme sull’utilizzo del demanio marittimo e sulla gestione degli stabilimenti balneari e per le violazioni delle disposizioni regolamentari emanate dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena;

Tre sono state le comunicazioni di notizia di reato trasmesse all’Autorità giudiziaria, per abusiva occupazione di area demaniale marittima, realizzazione ovvero innovazione di manufatti in area demaniale, violazione delle norme in materia ambientale e della sicurezza della navigazione.

Si è avuto modo di rilevare un’aumento rispetto all’anno precedente pari al 30 per cento delle sanzioni amministrative, contrastata da una netta diminuzione del 87 per cento delle notizie di reato inviate alla competente Autorità Giudiziaria.

Tra fenomeni dell’illeciti in forte aumento c’è anche utilizzo di unità da diporto a fini commerciali che ha rilevato un incremento delle sanzioni amministrative pari al 150 per cento. L’attività di controllo per tali illeciti svolta dalla Guardia Costiera di La Maddalena, indirizzata al contrasto ed alla repressione del fenomeno connesso all’uso illegale delle unità da diporto, per la tutela degli operatori del settore che operano nel rispetto delle leggi e per la sicurezza dei turisti, ha portato all’elevazione di oltre 350 verbali amministrativi: le fattispecie più rilevanti sono riconducibili al cosiddetto “noleggio abusivo” (uso difforme del mezzo nautico), allo svolgimento del “noleggio occasionale” in forma irregolare, alla mancanza delle previste “comunicazioni preventive” ovvero al superamento del numero delle persone trasportabili.

Con l’operazione Mare Sicuro si è ulteriormente intensificata l’attività di vigilanza ambientale nelle acque del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e dell’Area Marina Protetta “Capo Testa – Punta Falcone”.

Collegata all’operazione complessa, come avviene ormai da diversi anni, è stata condotta anche la campagna “Bollino Blu”, iniziativa finalizzata a razionalizzare l’impegno delle Forze di Polizia in mare ed evitare la duplicazione dei controlli sulle medesime unità da diporto, mediante il rilascio e la successiva applicazione di un adesivo sullo scafo a seguito del primo controllo avuto con esito positivo; quest’anno, in linea con le precedenti stagioni, sono stati rilasciati 116 Bollini Blu.