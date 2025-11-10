Addio a zio Mario, storico commerciante di caccia e pesca a Olbia

Addio a Mario Nespolini.

Olbia in lutto per la scomparsa di Mario Nespolini. Se ne è andato a 95 anni un uomo molto conosciuto e amato in città, una vera e propria istituzione, ricordato come ”un grandissimo commerciante e un punto di riferimento” per tutti.

Appassionato di caccia e pesca, Nespolini aveva anche un negozio dedicato a queste attività, uno dei negozi che si trovava nel centro storico di Olbia. Con zio Mario se ne va proprio un pezzo della città, quella di una volta quando nelle vie più antiche sorgevano quelle botteghe di un tempo che oggi non esistono più, rimpiazzate da un modo di far commercio totalmente cambiato. Il suo storico negozio sorgeva in via Risorgimento 1 ed era per l’epoca molto attrezzato per chi come lui condivideva la passione per la caccia e per la pesca.

Nespolini era un uomo molto stimato a Olbia, perché era davvero una persona per bene, un vero signore. Marito e padre esemplare e amico di tutti. Con la sua scomparsa se ne va un altro storico personaggio e commerciante. I funerali di zio Mario si terranno domani, 11 novembre, alle ore 10, nella chiesa della Sacra Famiglia di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui