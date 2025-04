Il calcio in lutto a Olbia per la scomparsa di Mario Serra

Addio a Mario Serra.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Mario Serra, conosciuto come “Mario il muto” e voluto molto bene in città. Se ne è andato a 91 anni ed è una figura storica dell’Olbia Calcio perché ha lavorato per anni nello stadio.

La sua bontà e i suoi gesti erano molto più delle parole che non poteva esprimere ed è per questo che si è fatto amare da tantissime generazioni di atleti, dei quali se ne è preso cura per anni. Mario aveva anche un’altra passione: quella della pesca. Serra era, infatti, un abile pescatore e lo si vedeva spesso pescare nel golfo di Olbia. I funerali di Mario Serra si terranno domani, 1° aprile, alle 10:30 nella Chiesa della Salette, a Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui