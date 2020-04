Mascherine e donazioni, non si ferma la solidarietà a Tempio Pausania

Sono molte le donazioni che stanno arrivando.

Il Comune di Tempio ha acquistato da una ditta locale, 700 mascherine per le dotazioni della polizia locale e degli Uffici comunali.

Ma a Tempio non mancano neanche le donazioni, come quella della ditta Giesse Serigrafica che ha donato 100 mascherine subito date al Servizio di Igiene Pubblica Dipartimento di Tempio, che ne era sprovvisto. Altre 40 mascherine sono arrivate dal dottor Ferdinando Savigni che saranno utilizzate alla polizia locale.

Altre 700 mascherine sono state donate da Fatma Pitzalis e Luigi Atella con i loro amici Amy Fu e Marco Li di Honk Kong, da distribuire alla comunità tempiese e alle case di riposo per anziani, di queste, 400 donate alla Protezione civile che provvederà a distribuirle secondo le necessità”

Anche la sarta Speranza Fadda, sta provvedendo alla realizzazione di mascherine artigianali per donarle alla casa della Letizia e a chi ne avesse bisogno.

“Desidero esprimere a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale -commenta il vice sindaco di Tempio Gianni Addis – il più profondo sentimento di riconoscenza a tutte queste persone per i loro preziosi gesti di generosità. Ringrazio i nostri concittadini Fatma e Luigi e in particolare i loro amici di Honk Kong, Amy e Marco Li per il loro gesto di altruismo e per il loro alto sentimento di solidarietà. A loro va il nostro ringraziamento più sentito e commosso per la vicinanza dimostrata in questo momento così drammatico di emergenza sanitaria, che ha colpito tutta la popolazione del nostro Paese”.

