Massi pericolanti a Bortigiadas, traffico deviato lungo la Fumosa

Lungo la Settentrionale sarda ci sono massi pericolanti, Anas interviene a Bortigiadas

Ci sono massi pericolanti lungo la Statale 127, la cosiddetta “Settentrionale sarda”, Anas chiude al traffico un tratto a Bortigiadas. L’intervento serve per ripristinare la sicurezza lungo i tornanti della Fumosa.

Sulla strada statale 127 “Settentrionale Sarda” è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 61,700 al km 62,850 a Bortigiadas (Gallura Nord-Est Sardegna) – spiegano dall’Anas – per consentire un’ispezione approfondita e il successivo disgaggio di massi pericolanti dal versante al fine di ripristinare le normali condizioni di sicurezza della circolazione. Il traffico è deviato sulla strada statale 672 “Sassari-Tempio”. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono impegnate per la gestione della viabilità”.

