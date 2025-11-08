Olbia punta sul Centro di competenza Artes 4.0, Nizzi: “Una grande notizia”

Il sindaco Nizzi annuncia l’impegno di Olbia per ospitare il Centro di competenza Artes 4.0

Olbia punta sulla formazione e sull’innovazione, i sindaco Settimo Nizzi annuncia l’impegno per ospitare il centro Artes 4.0. “Ieri mattina, durante l’evento “L’innovazione per lo sviluppo territoriale” organizzato presso UniOlbia, è stata annunciata una notizia di grande rilevanza per la nostra città – annuncia il primo cittadino -: Olbia si sta impegnando per ospitare una sede del Competence Center ARTES 4.0″

“Un passo importante – spiega – che conferma il ruolo centrale di Olbia nello sviluppo tecnologico e nella promozione dell’innovazione nei settori strategici della nautica, del turismo e della sanità. Un’opportunità concreta per attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e costruire il futuro della nostra comunità. Ringraziamo tutti i partner istituzionali e accademici con i quali lavoriamo costantemente fianco a fianco per raggiungere traguardi condivisi. Continueremo a collaborare per una Olbia sempre più protagonista in Sardegna e in Italia”.

