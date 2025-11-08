Restauro dell’ospedaletto Garibaldi a Garibaldi

Taglio del nastro a La Maddalena, dopo anni di abbandono completato il restauro dell’Ospedaletto Garibaldi di Due Strade. L’annuncio del traguardo arriva dal sindaco Fabio Lai. “Garantirà un alloggio di servizio ai medici e aumenterà il numero delle donazioni salvavita del sangue tramite l’Avis annuncia -. Mi trasmette sempre grande emozione inaugurare un’opera, ma questa volta ho sentito davvero qualcosa in più. Questo straordinario immobile, nel 1909 fu eretto a “ente morale”, per la prima volta poterono usufruire delle cure ospedaliere le donne e le persone poco abbienti. Concetti che oggi sono scontati, ma rivoluzionari per il tempo a dimostrazione della grande comunità che siamo sempre stati”.

L’ospedaletto Garibaldi si trova nella zona di Due Strade, tra le vie che prendono il nome della moglie e del figlio dell’Eroe dei due mondi: Anita e Menotti. “Dopo decenni di abbandono l’Ospedaletto Garibaldi ha una seconda vita e sapere che continuerà a contribuire, anche indirettamente, a migliorare qualsiasi servizio, anche piccolissimo, a favore dei pazienti, dei più fragili e ad aumentare la raccolta di sacche di sangue salva vita è un motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Non solo un taglio di nastro, non solo un’altra promessa mantenuta o la riqualificazione di un immobile, ma molto di più. Rappresenta il senso ed i valori della nostra splendida comunità”.

