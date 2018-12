Nella finanziaria l’emendamento per il Mater Olbia.

Un emendamento alla finanziaria della Regione mette il carburante all’apertura del Mater Olbia, il nascente nosocomio alle porte della città. Nel testo viene si autorizza “a programmare l’acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali da soggetti privati per l’ospedale Mater Olbia”.

In pratica, è la famosa convenzione. Al momento limitatamente al triennio 2019-2021, ma ovviamente è solo l’inizio. Era il tassello che mancava per dare il via libero definitivo al Mater, che nei prossimi giorni dovrebbe aprire i suoi ambulatori. Mentre per vedere i pazienti nei reparti si parla del marzo del prossimo anno.

