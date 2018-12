Il sindaco di Olbia sulla discarica di Spiritu Santu.

“Sarà realizzato un biodigestore per ridurre l’inquinamento e ridurre i costi. Non possiamo mandare a casa chi là ci lavora” . Con queste parole il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ribadisce che la discarica non va chiusa ma reindirizzata verso un progetto di bonifica per abbattere l’inquinamento.

Il sindaco intende anche difendere il nome della città contro i leoni da tastiera. “Sulla questione della discarica c’è un indagine della magistratura ma noi dobbiamo difendere il buon nome di Olbia. Parleremo solo quando avremo gli atti alla mano”.

I fanghi della Campania depositati nella discarica di Olbia sarebbero 27mila tonnellate. Una quantità ben più elevata alla quantità di Fanghi prodotti dalla città.

