Maxi guasto informatico, ritardi e voli cancellati anche negli aeroporti di Olbia e Alghero

Guasto di Microsoft causa caos nei voli di Olbia e Alghero.

Il guasto informatico di Microsoft ha avuto ripercussioni anche sul trasporto aereo mondiale e caos nei voli anche sugli aeroporti di Olbia e Alghero.

Alla base del problema si è verificata un’interruzione del sistema cloud di Microsoft. Secondo Milano Finanza, il problema è stato causato da un conflitto tra Microsoft Azure e l’ultimo aggiornamento della società di sicurezza informatica statunitense Crowdstrike.

Ritardi e voli cancellati a Olbia.

All’aeroporto di Olbia sono stati cancellati o hanno subito ritardi decine di voli. Diversi ritardi dalle compagnie Volotea, Easyjet, Aeroitalia e altri vettori, per voli sia in partenza che in arrivo, come il numero KL02615, da Amsterdam, previsto alle 14:20. Al momento, complessivamente, a causa del guasto Microsoft, sono 7 i voli internazionali ritardati in arrivo e due cancellati con Easyjet.

Anche le partenze da Olbia hanno subìto ripercussioni, con, al momento 5 voli ritardati, come quello di Aeroitalia per Roma Fiumicino, che era previsto per le 11:10. Nonostante ciò, anche se tanti hanno subìto cancellazioni e ritardi, la maggior parte dei voli sono riusciti a partire.

Ritardi e voli cancellati ad Alghero.

Anche all’aeroporto di Alghero si sono avvertiti disagi, a causa del guasto al sistema informatico Microsoft, con alcuni ritardi in arrivo, anche se i maggiori disagi sono stati avvertiti nello scalo Costa Smeralda. In arrivo si sono registrati due ritardi, uno nel volo da Torino, previsto alle 10:05 l’altro per quello da Roma, previsto alle 11:20.







