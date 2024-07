Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le nuove offerte di lavoro a Olbia e nei paesi galluresi.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Queste ultime sono state pubblicate sul sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro, cliccando sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni è necessario rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia.

Consulente commerciale. ”Azienda operante nel cleaning professionale e nella fornitura di prodotti nel settore Ho.Re.Ca, Socio Sanitario, Industria e Terziario, ricerca Consulenti Commerciali. La figura ricercata dovrà: effettuare le visite e gestire i rapporti con i clienti (illustrare le caratteristiche dei prodotti proposti; raccogliere gli ordini; concordare i tempi di consegna e di pagamento) all’interno della zona geografica assegnata; incrementare il portafoglio clienti; promuovere i prodotti aziendali; interfacciarsi costantemente con gli uffici aziendali per monitorare la consegna dei prodotti richiesti. Requisiti essenziali: Esperienza pregressa in ambito commerciale; attitudine alla vendita, orientamento al raggiungimento degli obiettivi e capacità negoziali. Requisiti preferenziali: Residenza o domicilio nel territorio geografico di riferimento. Altre competenze richieste: – doti organizzative, autonomia, precisione, senso di responsabilità, cordialità ed abilità nella gestione delle incombenze; – abilità e disinvoltura nell’interfacciarsi con i clienti attraverso visite e telefonate; – doti relazionali e comunicative. L’azienda è interessata ad entrare in contatto con persone (anche senza esperienza) caratterizzate da buone doti organizzative, autonome, precise, responsabili, cordiali ed abili nella gestione delle incombenze, che inoltre si sentano a proprio agio nell’interfacciarsi con i clienti attraverso visite e telefonate, gestendo contatti anche a freddo e mantenendo un buon rapporto con loro. Tipologia contrattuale offerta: La proposta contrattuale sarà definita sulla base degli accordi che scaturiranno durante il colloquio (Co.co.co; p. iva, etc.). Sede di lavoro: La zona geografica di competenza sarà l’Alta Gallura”. Per info e candidatura clicca QUI.

Tempio Pausania.

Operatore recupero crediti. ”Azienda nazionale recupero crediti ricerca operatori/operatrici telefoniche per la negoziazione e recupero stragiudiziale dei crediti”. Per info e candidatura clicca QUI.

Arzachena.

Portiere di notte. ”Club Esse Hotels & Resorts ricerca figure che faranno parte dello staff di ricevimento e saranno coordinate dal responsabile di ricevimento, dovranno occuparsi di: accoglienza ospiti nelle ore notturne, check-in e check-out, operazioni di front office e back office legate al soggiorno del cliente in hotel (es.controllo delle voci di spesa relative al pernottamento, consumazioni, servizi dell’hotel, gestione e prenotazione cliente, operazioni di cassa). L’offerta di lavoro si intende valida per le sede di BAIA SARDINIA.”. Per info e candidatura clicca QUi.

