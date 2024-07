Salvataggio in extremis per l’Olbia Calcio, cosa succede ora

L’Olbia Calcio si salva in extremis.

L’Olbia Calcio ha colto l’ultima opportunità per evitare il fallimento. Questa mattina, venerdì 19 luglio, sono stati effettuati i pagamenti necessari per iscriversi al prossimo campionato di Serie D, salvando così la squadra da un’esclusione clamorosa.

Sebbene non siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali, stando a quando anticipa il quotidiano La Nuova Sardegna, è stato confermato che i fondi sono arrivati sul conto del club. La proprietà svizzera, SwissPro, ha quindi versato i 53mila euro richiesti dalla Lega per l’iscrizione e i 250mila euro per saldare gli stipendi di giocatori e dipendenti.

Due giorni fa, la Covisod, l’organo di vigilanza della Serie D, aveva respinto la domanda di iscrizione dell’Olbia per la stagione 2024/2025, a causa della mancanza della documentazione che attestava i pagamenti necessari. Il fallimento sembrava imminente, data la scadenza per il ricorso fissata per lunedì 22 luglio. Adesso, l’Olbia dovrà integrare la domanda con la prova dei pagamenti effettuati.

