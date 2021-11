Sono più di 40 i medici pronti a trasferirsi a lavorare in Sardegna.

Oltre 40 medici, residenti fuori Sardegna, chiedono di trasferirsi nell’Isola. E’ il primo contingente che ha aderito al bando della mobilità a livello nazionale aperto dalla Regione per tutte le figure sanitarie, nel quale sono disponibili 166 posti per le strutture pubbliche, ospedali e medicina territoriale.

“Stiamo utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione – commenta soddisfatto il presidente della Regione Christian Solinas – per colmare i gravissimi vuoti di organico causati, negli anni passati, da una politica di tagli decisamente sbagliata e dal blocco del turn over, che ha determinato un costante ed inesorabile depauperamento degli organici in tutti i settori sanitari e ospedalieri“.

“Tutto ciò che è nelle competenze della Regione – prosegue Solinas – verrà realizzato per restituire alla sanità pubblica quel livello occupazionale che è la prerogativa essenziale per la qualità del servizio erogato ai cittadini”. La destinazione del nuovo personale terrà conto delle discipline di provenienza e delle necessità organizzative di Ats.