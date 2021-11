Addio all’ex consigliere Paolo Pirina.

Aveva occupato la scena politica, con il suo fare lungimirante, per lunghi anni a Olbia ed è per questo che Paolo Pirina, scomparso recentemente, per una lunga malattia, a 76 anni, era molto conosciuto in città.

Chiusa la parentesi del periodo socialista, si schierò nel centrodestra con l’allora neonato partito berlusconiano Forza Italia, dove fu uno dei consiglieri comunali di maggioranza alla fine degli anni ’90, durante l’amministrazione Nizzi.

Sempre fedele al suo schieramento politico, con il partito di Berlusconi, che cambiò nome in Pdl (Popolo della Libertà), si ricandidò nelle elezioni amministrative del 2011, vinte dall’ex sindaco Gianni Giovannelli, ma non riuscì a entrare in Consiglio comunale.

Non solo molto attivo politicamente, ma l’ex consigliere Paolo Pirina, era noto in città per essere titolare della trattoria Pink Bar, in via Mestre, nel quartiere Poltu Cuadu, gestita con i suoi figli, che si stringono nel dolore per la sua scomparsa.