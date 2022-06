Relax in Costa Smeralda.

Giornata di relax in Costa Smeralda per Melissa Satta. L’ex velina di Striscia la Notizia ha scelto di trascorrere le vacanze estive nella sua terra di origine, concedendosi un po’ di sole nella spiaggia di Liscia Ruja.

La showgirl sarda ha postato sui social alcune storie che la ritraggono sdraiata in un lettino di uno stabilimento balneare, dove sfoggia la sua abbronzatura e la sua prova in costume impeccabile in un bikini sgambato che lascia intravedere i suoi tatuaggi sul l’inguine.

La Satta sembra aver lasciato alle spalle la sua relazione con il calciatore Kevin-Prince Boateng, che oggi si è sposato con l’influencer Valentina Fradegrada, del quale non sembra mostrare alcuna gelosia. L’ex velina, infatti, oggi ha un nuovo amore, è l’imprenditore Mattia Rivetti.