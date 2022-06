La nuova giunta di Arzachena.

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda ha formato la sua squadra per la guida del Comune. Nella nuova giunta c’è Cristina Usai, che è stata riconfermata come vicesindaco e come assessore al Bilancio, Programmazione, Patrimonio e Politiche Europee.

Ai Lavori Pubblici c’è Massimo Azzena; Claudia Giagoni sarà assessore al Commercio e al Turismo, mentre Alessandro Careddu guiderà l’assessorato ai Servizi sociali e protezione civile e Alessandro Malu sarà all’Urbanistica e Demanio.

Durante l’ultimo Consiglio comunale sono stati confermati i 16 consiglieri e nominati i delegati Giovanni Carta (Politiche giovanili), Tore Mendula (Polizia locale e viabilità), Valentina Geromino (Cultura), Michele Occhioni (Ambiente, Pubblica istruzione ed Edilizia scolastica) Francesca Pileri (Affari generali e personale, Nicoletta Orecchioni (Sport e spettacolo).

Chi è rimasto escluso da incarichi amministrativi sono Fabio Fresi, ex assessore ai Lavori pubblici, Rino Cudoni, ex presidente del consiglio comunale, Stefania Fresu e Mario Russu. Uno di di loro potrebbe essere il nuovo presidente del consiglio comunale.