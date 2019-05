Meloni replica al presidente Solinas.

Al termine della seduta del Consiglio regionale del 21 maggio il presidente Christian Solinas ha risposto alle osservazioni sulla continuità territoriale arrivate dai banchi del PD. Secondo quanto riportato dal consigliere Giuseppe Meloni, il governatore ha sostenuto che a Olbia non sarebbe stato possibile procedere alla revoca del nuovo bando della continuità.

La decisione manifestata, prima da Air Italy e successivamente da Alitalia, di procedere senza compensazioni alla gestione delle rotte verso Roma e Milano, infatti, avrebbe dato prova che queste si reggerebbero con il solo libero mercato. “In sostanza – commenta Meloni -. Il presidente ha dichiarato che sull’aeroporto di Olbia la continuità territoriale non è necessaria perché sopperirebbe il libero mercato”.

“Il presidente Solinas – prosegue il consigliere regionale del PD – ha omesso di considerare due particolari determinanti. Air Italy é stata, di fatto, costretta ad accettare di effettuare quelle tratte senza compensazioni pur di non perdere le rotte di Olbia. Ha avuto da sempre in quella sede le sua base logistica principale e potrebbe pertanto reggere, per un breve periodo, un piano dei costi che contempli l’esercizio di quelle tratte senza remunerazioni”.

“Alitalia è in amministrazione controllata – continua a sottolineare Meloni -. Ha potuto procedere solo a seguito della proroga, da parte del Governo, del prestito ponte Statale che l’ha tenuta in vita. E lo ha fatto anche perché, probabilmente, confida ancora su Pantalone-contribuente italiano che, come da prassi ormai consolidata, coprirà ancora una volta le sue voragini di bilancio, spesso dovute a scelte come questa”.

“Nessuna parola del presidente della Regione, invece, sull’eccessiva disinvoltura di Alitalia – conclude il consigliere regionale –. Forse teme di disturbare i piani di coloro che siedono al governo che lui stesso sostiene a Roma e che tanto hanno a cuore le sorti di Alitalia?”

(Visited 249 times, 249 visits today)