La protesta sul ponte “fantasma” di La Maddalena diverte il web.

“In queste ore un folto gruppo di manifestanti contro il green pass hanno preso d’assalto il ponte di Palau – La Maddalena per protestare contro l’obbligo del certificato verde esteso ai lavoratori”. Un’immagine ironica, che in poche ore ha ricevuto parecchi like e condivisioni e non è mancato nemmeno chi c’è cascato davvero, magari non conoscendo bene la zona. Fortunatamente i più hanno capito si trattava di uno scherzo e sotto la foto si è scatenata una gara di commenti divertenti.

“Facciano quel che vogliono, basta che non mi tocchino Scala di Gioca”, commenta un utente di Sassari. “Bel ponte, lo hanno costruito in un batter d’occhio per la manifestazione”, scrive un altro. Il post ha scatenato anche qualche polemica, da parte dei contrari al green pass che non hanno gradito l’ironia. “Sarebbe interessante se tutti i simpaticoni che commentano divertiti sul green pass, come reagirebbero se perdessero il lavoro o gli sospendessero lo stipendio come è accaduto a molti”, polemizza un altro.