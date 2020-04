Il messaggio del presidente Solinas per l’anniversario della Liberazione

Le dichiarazioni.

Il presidente della Regione Christian Solinas in occasione del settantacinquesimo anniversario della Liberazione manda un messaggio alla Sardegna.

“Oggi, 25 aprile, celebriamo il valore universale della libertà, ricordando chi per questa si è battuto 75 anni fa, sacrificando la propria esistenza fino ad immolare la propria vita. Dobbiamo un ringraziamento particolare e sempre vivo a quella generazione che ha consentito a tutti noi di vivere le libertà e i diritti che conosciamo“.

“Anche su questo fronte, come in tutte le trincee della Storia, possiamo essere orgogliosi e riconoscenti per l’impegno dei tanti sardi che hanno offerto un contributo importante a testimonianza di valori e ideali indissolubili. La determinazione e il coraggio dimostrati allora devono essere esempio per tutti noi soprattutto in questo momento di grande difficoltà per fronteggiare un’emergenza senza precedenti”, conclude il presidente Solinas.

(Visited 240 times, 240 visits today)