Mezzo secolo di ”Al Ciclope”: storia della pizzetta che conquistò Olbia

Il cinquantesimo della pizzeria “Al Ciclope” di Olbia.

Per gli olbiesi, sopratutto quelli di due generazioni fa, la pizza al taglio è ancora quella con l’oliva nera. E’ proprio quella caratteristica il tratto distintivo delle pizzette “Al Ciclope”, che hanno compiuto i primi cinquant’anni mantenendo identica ricetta della margherita che ha conquistato generazioni e generazioni di olbiesi.

Una ricetta top secret, che è stata tramandata di padre in figlio, dai Degortes e Diana, dal lontano 14 agosto 1975, quando fu aperto il primo locale in via Acquedotto. Un gusto che non tramonta mai, nonostante la concorrenza negli anni di pizzerie altrettanto valide nel cuore della città. Talmente buono e amato che i pizzaioli si rendono conto, a seguito delle tante richieste, il loro prodotto di punta era e sarà per sempre la margherita con le olive.

Dal 1994 la pizzeria si sposta ancora più al centro, in via Dettori, all’angolo di via Regina Elena, continuando a sfornare teglie su teglie e soddisfando i palati di grandi e piccini. Vincenzo e Peppino, hanno trasmesso la passione a genero e figlio, che dal 2010 hanno preso le redini di ”Al Ciclope”, continuando a rendere felici gli amanti della pizza. Oggi la pizzeria è uno dei locali storici della città, grazie all’impegno e la passione di una famiglia di imprenditori olbiesi.

