La Hunziker inaugura l’estate dei vip, tuffo d’atleta in Costa Smeralda

Michelle Hunziker in vacanza in Costa Smeralda.

Vacanze in Costa Smeralda per Michelle Hunziker. La conduttrice di Striscia la Notizia ha già inaugurato le vacanze in Gallura, condividendo sui social le immagini suggestive di tramonti e paesaggi sul mare. Ma a colpire di più è uno dei video in cui la showgirl mostra un corpo tonico mentre si tuffa dalla barca.

“Gratitudine, un giorno vissuto a pieno” scrive la conduttrice, inquadrando il mare cristallino della Costa Smeralda. Ma non è la prima vacanza per lei, in quanto il settimanale Chi l’ha recentemente paparazzata sotto il sole di Forte dei Marmi, splendente in spiaggia con la figlia e alcuni amici e forse con Matteo Viezzer, imprenditore con cui fa coppia da alcune settimane.

