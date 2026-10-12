Meteo Olbia 13 ottobre, cielo sereno ma temperature più fresche

Giornata stabile in Gallura, con qualche grado in meno sulla costa

Il meteo Olbia del 13 ottobre sarà caratterizzato da condizioni stabili, cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. La giornata offrirà ampie schiarite sulla costa e nell’entroterra gallurese, con temperature più fresche al mattino e valori gradevoli nelle ore centrali. Rispetto al settore occidentale dell’Isola, la costa nord-orientale non beneficerà dello stesso aumento delle massime e il clima resterà più contenuto.

A Olbia sono previsti 17 gradi di minima e 22 di massima, mentre a Tempio Pausania il termometro oscillerà tra 14 e 22 gradi. Nell’interno, Ozieri passerà da 13 a 24 gradi. Le differenze tra le località saranno quindi più evidenti nelle prime ore della giornata, quando le temperature scenderanno maggiormente nelle zone interne. Nel pomeriggio il sole favorirà condizioni più gradevoli, ma senza un ritorno del caldo intenso. Il quadro termico sarà tipicamente autunnale, con mattinate fresche e pomeriggi miti.

Le previsioni meteo per martedì 13 ottobre in Gallura

Il cielo sarà poco nuvoloso per tutta la giornata, con ampie schiarite già dal mattino e una presenza limitata di nubi nelle ore successive. Arpas non prevede precipitazioni sulla zona nord-orientale in nessuna delle fasce orarie considerate. Anche nel pomeriggio il tempo resterà stabile, mentre in serata il cielo si manterrà in prevalenza poco nuvoloso. Non sono quindi attesi passaggi perturbati sulla costa gallurese.

I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali e nord-orientali, con una tendenza alla variabilità in serata. Il mare sarà mosso lungo la costa orientale nelle prime ore, con un graduale attenuamento del moto ondoso nel pomeriggio e soprattutto in serata. Per Olbia, la costa gallurese e le località dell’interno si prospetta quindi una giornata tranquilla, senza piogge e con condizioni favorevoli alle attività all’aperto. La stabilità dovrebbe proseguire anche mercoledì 14 ottobre, quando sono previsti ancora cieli sereni o poco nuvolosi e temperature senza variazioni rilevanti.

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