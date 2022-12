Le migliori scuole superiori non sono a Olbia, la classifica

Le migliori scuole in Gallura.

Le migliori scuole in Gallura? L’ultima classifica di Eduscopio, stilata nel 2022 dalla Fondazione Agnelli indica il percorso più idoneo per trovare l’offerta formativa migliore. Nel territorio gli istituti sono tanti, ma non tutti offrono la stessa qualità.

Ecco come il nuovo rapporto indirizza i genitori a scegliere il futuro migliore del proprio figlio. I migliori licei della Gallura, non sono a Olbia, ma si dividono tra Tempio e La Maddalena. Questo però in base all’indirizzo presente in ciascun comune. Lo studio permette di selezionare le scuole in un raggio massimo di 30 chilometri dalla città gallurese. Ciò permette anche di poter scoprire l’offerta formativa fuori dal proprio paese o città di residenza.

Le migliori scuole a Olbia e in Gallura.

Secondo il report di Eduscopio, il miglior liceo classico di trova a Tempio Pausania. Il parametro è fornito da una serie di performance, che va dal numero dei crediti ottenuti, alla media dei voti, fino alla percentuale dei diplomati in regola. La cittadina gallurese supera Olbia in tutti i punteggi, compresa la media dei diplomati in regola che è del 72,5% contro il 66.4% di Olbia. A Tempio si può trovare anche il miglior liceo di Scienze Umane, mentre al secondo posto c’è Olbia.

Per quanto riguarda la qualità dei licei scientifici, Olbia supera Arzachena per quanto riguarda la media dei voti e dei crediti ottenuti, ma come numero di diplomati il liceo di Arzachena sorpassa la città gallurese con 63,7% dei diplomati in regola contro il 60,5%.

Il miglior liceo linguistico si trova a La Maddalena, dove si diploma in regola il 71,8% degli studenti. Segue Olbia, con il 66,4% dei diplomati e Tempio solo al terzo posto, con il 58,9% dei maturati regolari. Quest’ultima invece possiede il miglior istituto a indirizzo Tecnico- economico, con il Deffenu al primo posto. Al secondo posto c’è il Falcone-Borsellino di Palau, mentre al terzo posto c’è la scuola Panedda di Olbia. Il Deffenu si conferma anche come il miglior istituto Tecnico-tecnologico.

Le scuole di Olbia e della Gallura dove è più facile trovare lavoro.

Ci sono scuole che sicuramente offrono un’opportunità migliore per trovare lavoro, senza una laurea. Eduscopio ha fatto anche una classifica sulle possibilità lavorative a seconda dell’indirizzo scelto dallo studente diplomato.

In Gallura tra le scuole a indirizzo tecnico che sforna i maturati che hanno trovato maggiormente occupazione e in breve tempo, c’è il Panedda di Olbia. L’indice di occupazione dei diplomati entro i due anni è del 43% e l’ex studente ha atteso in media 236 giorni prima della firma del contratto di lavoro. Il 25% di loro ha lavorato almeno sei mesi in due anni dal diploma, mentre un altro 25% rappresenta la classe dei sottoccupati. Il restante si sono iscritti all’università. Per il 32.89% era un lavoro coerente con il proprio titolo di studio.

Segue un’altra scuola di Olbia, ovvero il Deffenu, dove il numero dei diplomati che ha trovato lavoro entro i due anni è del 38,88% ma solo per il 3,7% è una professione in linea con il proprio percorso di studi. Scende il numero degli occupati che hanno studiato al Falcone-Borsellino di Palau, come coloro che hanno un lavoro compatibile con ciò che hanno studiato. Per quanto riguarda gli istituti a formazione Tecnologica, il Deffenu a Olbia resta la scelta migliore per quanto riguarda la percentuale di chi trova lavoro entro i due anni dal conseguimento del titolo. Il 35 % trova subito lavoro e in 295 giorni, ma, tuttavia, solo per l’11,46% è coerente con la propria formazione. Al secondo posto c’è l’istituto di Palau, con 32 % degli occupati, ma soltanto il 4,17% di chi trova lavoro nel proprio campo.

Per quanto riguarda gli istituti professionali, il migliore è ad Arzachena. Da qui il 47 % trova subito un lavoro e per il 62,71% è in linea con ciò che hanno studiato. Al secondo posto c’è l’Amsicora di Olbia, con il 21,42% che trova subito un’occupazione ma solo per il 12,5% è in linea con il proprio percorso di studi.

