Le migliori spiagge della Gallura secondo i turisti (2019). La classifica

Le migliori spiagge della Gallura.

Di seguito riportiamo la classica delle 5 spiagge più belle in Gallura secondo il sito di viaggi TripAdvisor. Queste recensioni sono volontarie e sono consultabili da tutti, basta entrare sul sito TripAdvisor, cercare “migliori spiagge Gallura”, cliccare su in alto “classifica dei viaggiatori”. Ad attribuire il primo posto non è la quantità delle recensioni ma la qualità, più una spiaggia ha recensioni eccellenti e più sale in classifica.

Al 1°posto troviamo Cala Corsara con 126 recensioni, sembrano poche ma l’87% di queste recensioni sono eccellenti.

Al 2°posto si classifica la spiaggia di Talmone a Palau con 128 recensioni e l’83% sono eccellenti.

Al 3°posto si trova la spiaggia di Cala Coticcio di La Maddalena con 966 recensioni ma l’81% sono eccellenti.

Al 4° posto abbiamo la spiaggia Bassa Trinita sempre a La Maddalena con 265 recensioni, il 69% di queste sono eccellenti.

Al 5° posto si classifica la spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro con 2.027 recensioni ma solo il 64% sono eccellenti.

