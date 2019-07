L’incidente vicino all’ingresso del paese.

Un incidente si è verificato, questa mattina, verso le 12, all’ingresso di Buddusò, sulla strada regionale in direzione Pattada. Per cause ancora in corso di accertamento un motociclista è caduto ed è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Nuoro.

Il motociclista è un giovane della zona. Stando alle prime informazioni non sarebbe, comunque, in pericolo di vita e dall’incidente avrebbe riportato alcune fratture. I rilievi sono seguiti dai carabinieri di Buddusò.

(Visited 935 times, 935 visits today)