Minaccia i genitori e distrugge casa con un martello: arrestato un 17enne

L’intervento dei carabinieri.

Nella tarda serata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno adottato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, un 17enne residente con il proprio nucleo familiare in Assemini.

Numerosi gli interventi dei militari soprattutto nel corso dell’ultimo anno, su richiesta dei genitori del giovane che, in moltissime occasioni, li ha costretti a gravi episodi di estorsione e percosse. Già seguito da una comunità per il recupero e l’allontanamento dal mondo degli stupefacenti, il giovane nella serata di ieri, armato di un martello immediatamente sequestrato dal personale intervenuto, aveva minacciato entrambi i genitori e arrecato ingenti danni agli arredi interni della propria abitazione.

La madre, notata l’assoluta ingestibilità del giovane, ha immediatamente allertato il 112 richiedendo l’ausilio dei militari. Bloccato in una fase particolarmente concitata e di agitazione, il minore è stato subito allontanato dalla propria casa familiare e ristretto presso l’istituto minorile di Quartucciu.

