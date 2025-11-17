Brutto incidente a Olbia, un ferito in gravi condizioni

Un ferito grave nell’incidente a Olbia.

Questa mattina, lunedì 17 novembre, si è verificato un incidente stradale in via Barcellona a Olbia, che ha visto coinvolto un giovane a bordo di un motorino. Per cause ancora da chiarire, il conducente del veicolo a due ruote ha impattato contro un’auto che viaggiava sulla stessa carreggiata. L’urto ha avuto conseguenze gravi per lo scooterista, soccorso immediatamente dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per ricevere cure.

Venerdì scorso, 14 novembre, un altro incidente aveva interessato viale Aldo Moro, coinvolgendo un furgone e una moto. Anche in quel caso le circostanze precise sono ancora in fase di accertamento, ma il motociclista aveva urtato un Fiorino prima di cadere sull’asfalto. I soccorritori del 118 erano intervenuti prontamente, trasferendo il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II in codice rosso, dove i medici hanno riscontrato fratture multiple e un trauma facciale.

