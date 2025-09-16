Il locale Mint Julep si scontra con l’amministrazione Nizzi e abbandona Olbia

“Mint julep cambia casa“, il cocktail bar di via Garibaldi abbandona Olbia dopo gli scontri con l’amministrazione Nizzi. I titolari alzano bandiera bianca e annunciano su Facebook l’addio alla città. “Oggi siamo qui per darvi una notizia che ci fa battere il cuore: da oggi lasciamo Olbia per volare verso una nuova, entusiasmante avventura”.

Le divergenze col Comune

“Abbiamo sognato di crescere qui, di portare innovazione e sapori unici, ma ci siamo scontrati con un’amministrazione poco aperta al cambiamento, riservandoci trattamenti non equi rispetto ad altre attività simili, che hanno ostacolato il nostro entusiasmo a proseguire – si legge -. Ma che viaggio incredibile abbiamo fatto insieme. Grazie di cuore per la fiducia e i vostri sorrisi in ogni momento condiviso: siete parte della nostra passione. Non vediamo l’ora di accogliervi in questo nuovo capitolo!

Seguiteci sui social per scoprire tutte le novità e la nuova destinazione”.

La riapertura al traffico dello spazio dove il locale aveva i tavolini esterni era stata un duro colpo per l’attività. Dopo una lunga coda di polemiche ora arriva il momento di abbassare la serranda e traslocare altrove.

