Ancora disagi con la Moby nella tratta Santa Teresa-Bonifacio.

Ancora disagi per i trasporti da Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Le conseguenze peggiori sono per gli autotrasportatori sardi, che non riescono più a muoversi tra le due isole. Il traghetto Bastìa del gruppo Moby, che aveva temporaneamente sostituito il Giraglia in manutenzione a Genova, è attualmente fermo nel porto gallurese a causa di un’avaria all’elica, come riportato dagli autotrasportatori.

Solo due giorni fa, il Bastìa era ripartito dopo essere stato riparato in seguito ai controlli effettuati dall’autorità marittima francese a Bonifacio, riprendendo il collegamento tra le due isole. Tuttavia, oggi gli autotrasportatori devono affrontare un nuovo ostacolo. Attualmente solo Ichnusa garantisce il collegamento, ma la compagnia è spesso costretta a lasciare a terra gli autotrasportatori, sia a Bonifacio che a Santa Teresa Gallura. Ci sono colleghi bloccati a Bonifacio che non sanno quando potranno tornare in Sardegna, e merci che devono essere consegnate ai clienti ma non riescono a superare il mare, fanno sapere i camionisti sardi.