La serata a Loiri Porto San Paolo.

Venerdì 26 luglio, la piazza degli Scacchi di Porto San Paolo ospiterà la cerimonia di consegna dei Premi “Comune di Loiri Porto San Paolo” 2024. L’evento avrà inizio alle ore 21 e promette di essere una serata memorabile, all’insegna della cultura e del divertimento, con una ricca programmazione musicale e di cabaret.

I Premi “Comune di Loiri Porto San Paolo” sono stati istituiti nel giugno dello scorso anno con una delibera del Consiglio Comunale, con l’intento di riconoscere e celebrare coloro che si sono distinti per il loro contributo alla valorizzazione e crescita della comunità locale. Questi premi sono suddivisi in quattro categorie: “Cultura”, “Solidarietà”, “Amico/a di Loiri Porto San Paolo” e un premio generale, denominato “Premio Comune di Loiri Porto San Paolo“.

Nella loro prima edizione, i premi sono stati attribuiti a personalità di spicco come Geppi Cucciari, per il premio “Amico/a di Loiri Porto San Paolo”, alla dottoressa Paola Mancini, per il Premio “Cultura”, a Don Andrea Raffatellu, per il Premio “Solidarietà”, e alla Classe 2 A della Scuola Secondaria di Porto San Paolo, per il Premio generale.

Quest’anno, la cerimonia di consegna vedrà la partecipazione di artisti di grande rilievo. La serata sarà condotta da Maria Pintore e sarà caratterizzata da esibizioni di Maria Giovanna Cherchi e del gruppo musicale Varco Zero. Il programma promette di regalare momenti di emozione e intrattenimento a tutti i presenti.

L’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo invita tutti i cittadini a partecipare a questa importante manifestazione, che non solo celebra i meriti individuali e collettivi, ma rappresenta anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

