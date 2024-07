Compra un’aragosta e la libera in spiaggia, il video di Salmo

Salmo butta l’aragosta in mare e la salva.

Un’aragosta è stata liberata in spiaggia grazie a Salmo. Il rapper ha pubblicato una storia mentre porta l’animale e lo libera in riva al mare, perché intenerito dal crostaceo. Un gesto che ricorda molto quello della turista svizzera che ha liberato un’aragosta a Golfo Aranci, gesto che ha commosso gran parte del Paese.

Come la vicenda della donna che lo scorso anno ha fatto parlare per il gesto eroico, anche il rapper olbiese ha acquistato un’aragosta al ristorante, scegliendo però di non mangiarla. Così l’artista multiplatino ha pubblicato una storia sui social in cui spiega che: “mi sono seduto al ristorante, mi hanno offerto questa aragostona che mi ha guardato negli occhi e non ce l’ho fatta ragà. Quindi l’ho comprata e adesso la liberiamo”. Nella storia successiva si vede il cantante lasciare il crostaceo in riva al mare.

