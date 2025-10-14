Arrestato per la quinta volta ad Arzachena, ma la cannabis è terapeutica

Tiene le piante in casa perché la cannabis è terapeutica: arrestato e liberato ad Arzachena

Già assolto per quattro volte, un 44enne di Arzachena è stato arrestato e liberato per l’ennesima volta: la cannabis per lui è terapeutica.

Mario Olianas, 44enne di Arzachena, nei giorni scorsi trovato in possesso di 33 piante e di circa 7 chili di marijuana, era stato posto agli arresti domiciliari. Oggi è stato rimesso in libertà dal giudice che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura da parte del pubblico ministero, ritenendo che non sussistano i presupposti per mantenerla. L’uomo era stato arrestato sabato scorso. L’arresto è stato convalidato, ma contestualmente è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare.

Olianas, già assolto per la quarta volta nel 2023, era stato imputato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Tuttavia, il suo legale, l’avvocato Maria Assunta Argiolas, aveva dimostrato che la cannabis viene coltivata e detenuta esclusivamente per uso personale e terapeutico. Durante tutti i precedenti procedimenti, Olianas ha sempre sostenuto di non essere uno spacciatore, ma di utilizzare la marijuana a fini terapeutici.

Olianas fa uso di marijuana per alleviare il dolore provocato da una malattia genetica rara, seguendo percorsi specifici per gestire la propria terapia. La sua prima assoluzione risale a giugno 2019, cui sono seguite altre due sentenze di assoluzione a dicembre dello stesso anno e a gennaio 2022.

